Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин

    Окръжен съд – Хасково отказа да освободи белгийската гражданка Доте Флор Аделаид, задържана за опит за контрабанда на близо 206 кг кокаин. Така магистратите потвърдиха мярката ѝ за неотклонение „задържане под стража“.

    54-годишната жена, съпруга на покоен дипломат, беше арестувана на 18.07.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, заедно с 40-годишния дипломат Жан де Дю Мутеба от Конго с акредитация в Белгия и 43-годишния Делян Хаджилазов от Пазарджик. Тримата пътували с джип „Ланд Роувър“, управляван от българина, като те преминали няколко държави. Наркотикът за над 37 млн. лв. беше открит в пет нови пътнически куфара, четири от тях поставени на задната седалка на колата и един в багажника. Така бе повдигнато обвинение и на тримата.

    Съдът прие, че допълнително събраните до момента доказателства по досъдебното производство не разколебават извода за наличие на обосновано предположение, уличаващо Аделаид в извършване на престъплението, за което е привлечена в качеството на обвиняема. В тази връзка съдът намира за необосновани изложените от защитника на обвиняемата доводи за неразумна продължителност на изпълняваната мярка, предвид разпоредба от НПК, определеният в която норма срок от осем месеца не е изтекъл, считано от първоначалното вземане на мярката за неотклонение.

    Като необосновани съдът счете изложените от защитника на обвиняемата доводи за това, че с определянето на по-лека мярка за неотклонение, а именно „домашен арест“, ще бъдат изпълнени целите на закона.

    В подкрепа на изложеното съдът посочи и това, че към момента се извършват процесуално-следствени действия по издирване и на други лица, съпричастни към престъплението, с които обвиняемата е поддържала чести контакти отпреди години. Така съдът прецени, че белгийската гражданка трябва да остане в ареста.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 30.12.2025 г. от 10 ч.

    Източник: Haskovo.NET

    Боркинята Зорка Делчева е спортист №1 на Симеоновград
    преди 28 минути
    „Едно налице, едно наопаки" – жест на внимание, топлина и усмивки за възрастните хора в Хасково
    преди 1 час
    Стратимир Димитров отново е зам.-председател на Окръжен съд – Хасково
    преди 2 часа
    Всичко важно на едно място: Yettel стартира облачната услуга YettelCloud
    преди 2 часа
    Въвеждане на еврото: как ще пазаруваме в Lidl от 2 януари 2026 г.
    преди 5 часа
    ВиК-Хасково събра над 150 000 лева стари задължения при акция
    преди 6 часа

