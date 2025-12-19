Съдът отказа да освободи жената на покоен дипломат, задържана за 206 кг кокаин

Окръжен съд – Хасково отказа да освободи белгийската гражданка Доте Флор Аделаид, задържана за опит за контрабанда на близо 206 кг кокаин. Така магистратите потвърдиха мярката ѝ за неотклонение „задържане под стража“.

54-годишната жена, съпруга на покоен дипломат, беше арестувана на 18.07.2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, заедно с 40-годишния дипломат Жан де Дю Мутеба от Конго с акредитация в Белгия и 43-годишния Делян Хаджилазов от Пазарджик. Тримата пътували с джип „Ланд Роувър“, управляван от българина, като те преминали няколко държави. Наркотикът за над 37 млн. лв. беше открит в пет нови пътнически куфара, четири от тях поставени на задната седалка на колата и един в багажника. Така бе повдигнато обвинение и на тримата.

Съдът прие, че допълнително събраните до момента доказателства по досъдебното производство не разколебават извода за наличие на обосновано предположение, уличаващо Аделаид в извършване на престъплението, за което е привлечена в качеството на обвиняема. В тази връзка съдът намира за необосновани изложените от защитника на обвиняемата доводи за неразумна продължителност на изпълняваната мярка, предвид разпоредба от НПК, определеният в която норма срок от осем месеца не е изтекъл, считано от първоначалното вземане на мярката за неотклонение.

Като необосновани съдът счете изложените от защитника на обвиняемата доводи за това, че с определянето на по-лека мярка за неотклонение, а именно „домашен арест“, ще бъдат изпълнени целите на закона.

В подкрепа на изложеното съдът посочи и това, че към момента се извършват процесуално-следствени действия по издирване и на други лица, съпричастни към престъплението, с които обвиняемата е поддържала чести контакти отпреди години. Така съдът прецени, че белгийската гражданка трябва да остане в ареста.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 30.12.2025 г. от 10 ч.