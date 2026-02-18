МВР–Хасково: Няма опасност за прободеното с нож куче и за нападателя

Няма опасност за прободеното с нож куче и за нападателя след вчерашната свада в Хасково, съобщиха от МВР.

Припомняме, че случката стана на улица „Антим I“. Вчера около 14:30 часа на спешния телефон е подаден сигнал, че мъж е нападнал с нож кучето на съседката си. На място е изпратен автопатрул, който установил, че синът на стопанката е отвел кучето, порода „Алабай“, във ветеринарна клиника. Кървави следи обаче водели към съседния апартамент, където живеел нападателят – 47-годишен мъж. Той бил във видимо нетрезво състояние и с наранявания по ръцете и главата, вследствие от ухапвания от кучето.

Мъжът признал, че пробол животното с нож, тъй като от дълго време лаело и го дразнело. На хасковлията е оказана медицинска помощ, но поради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ – Пловдив, без опасност за живота.

За живота на кучето също няма опасност. То е настанено във ветеринарна клиника в Димитровград.

Ножът е иззет по надлежния ред, образувано е досъдебно производство.