Благотворителен базар за мартеници в Хасково в подкрепа на Мария-Антоанета

„Социални услуги в общността“ с подкрепата на Община Хасково организират Благотворителен базар за мартеници в подкрепа на 10-годишната Мария-Антоанета от Хасково.

От 24 до 28 февруари 2026 г. в парка пред малкия бизнес център в Хасково ще бъдат разположени щандове с ръчно изработени мартеници. Целта на инициативата е да обедини местната общност в съпричастност и подкрепа, а събраните средства да бъдат поредната протегната ръка към момичето и нейното семейство.

Мария-Антоанета е с диагнози спина бифида и хидроцефалия. „Преди дни ѝ е направена поредна операция в клиника в Турция, а семейството ѝ се нуждае от допълнителни средства за предстоящата рехабилитация“, съобщи директорът на „Социални услуги в общността“ Димитър Димитров. Той и целият екип на социалната структура към Община Хасково призовават всички, които искат да зарадват близките си хора с мартенички, в навечерието на 1 март да посетят Благотворителния базар за Мария-Антоанета и да дарят добро и надежда.

На базара ще откриете ръчно изработени мартеници от потребители и служители на услугите: „Асистентска подкрепа“, „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“, „Дневен център за възрастни хора“, „Общностен център за деца и техните семейства“.

Ако желаете да подкрепите семейството на Мария-Антоанета и да подарите усмивка на силното и борбено момиченце, може да дарите и тук:

Дарителска сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG20STSA93000025218954

Титуляр: Мария-Антоанета Тихомирова Трендафилова