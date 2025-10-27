Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково

Гражданското сдружение „Подай ръка 2023 Хасково“ организира благотворителна инициатива за подпомагане лечението на Христо Трендафилов, който има нужда от повторна трансплантация на бъбрек.

Предстоящото събитие – „Подай ръка на Христо“ ще се състои на 29 октомври от 18 ч. в залата в НТС, ет. 2, на ул. Сан Стефано 3 в Хасково.



За Христо:

Христо живее с трансплантиран бъбрек от 5 години. За съжаление, въпреки опитите да се спаси трансплантираният бъбрек, състоянието на Христо се е влошило, поставен му е постоянен катетър и отново е на диализа.

Диализата не го пречиства достатъчно и въпреки че катетърът е поставен на 06.10.2025 г., все още не могат да извадят конците и раната не зараства.

Мъжът има нужда от нова трансплантация на бъбрек в Беларус, която ще струва над 100 000 лева и е непосилна за неговото семейство.



За събитието:

В благотворителния базар ще се включат много ученици от града и други доброволци, а на сцената децата ще могат да се насладят на магичното шоу на невероятния Маг Теос.

Събитието ще включва:

– тематичен фотокът за Хелоуин с есенни мотиви, в който всеки ще има определено време да се снима

– учениците от ПГЛП „Райна Княгиня“ Хасково ще направят работилница за текстилни тикви и ще изрисуват лицата на гостите със страшни физиономии

– работилница, в която неуморният ни доброволец Мишето, ще помогне на всеки желаещ да изрисува собствен тиквен фенер върху истински тикви

– любимата на децата викторина

– вкусни лакомства, приготвени от учениците от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

– работилница за вещерски шапки и страшни маски

– благотворителен базар

– специален гост: Маг Теос с магично шоу

– познатите пуканки на Динко (Доброволец Хасково)



Събитието е с вход с покана, която може да се закупи на място, като цената е 15 лева. Всички събрани средства от вход, както и от работилниците и благотворителния базар ще бъдат изцяло в полза на Христо Трендафилов.

„Ще Ви очакваме на 29 октомври (сряда) от 18 ч. в залата в НТС на 2 етаж, за да подадем ръка на Христо заедно, да му помогнем да се пребори и да върнем отново радостта в неговото семейство!“, призоваха организаторите.

Всеки, който има желание да подкрепи Христо в нелеката му битка, може да го направи и на следната банкова сметка:



Титуляр: Христо Вълчев Трендафилов

BG96BPBI817010Y3789401

BIC: BPBIBGSF