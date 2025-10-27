От х:

Изпрати ни новина

Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково

    Гражданското сдружение „Подай ръка 2023 Хасково“ организира благотворителна инициатива за подпомагане лечението на Христо Трендафилов, който има нужда от повторна трансплантация на бъбрек.

    Предстоящото събитие – „Подай ръка на Христо“ ще се състои на 29 октомври от 18 ч. в залата в НТС, ет. 2, на ул. Сан Стефано 3 в Хасково.

    За Христо:
    Христо живее с трансплантиран бъбрек от 5 години. За съжаление, въпреки опитите да се спаси трансплантираният бъбрек, състоянието на Христо се е влошило, поставен му е постоянен катетър и отново е на диализа.
    Диализата не го пречиства достатъчно и въпреки че катетърът е поставен на 06.10.2025 г., все още не могат да извадят конците и раната не зараства.
    Мъжът има нужда от нова трансплантация на бъбрек в Беларус, която ще струва над 100 000 лева и е непосилна за неговото семейство.

    За събитието:
    В благотворителния базар ще се включат много ученици от града и други доброволци, а на сцената децата ще могат да се насладят на магичното шоу на невероятния Маг Теос.

    Събитието ще включва:

     – тематичен фотокът за Хелоуин с есенни мотиви, в който всеки ще има определено време да се снима

     – учениците от ПГЛП „Райна Княгиня“ Хасково ще направят работилница за текстилни тикви и ще изрисуват лицата на гостите със страшни физиономии

     – работилница, в която неуморният ни доброволец Мишето, ще помогне на всеки желаещ да изрисува собствен тиквен фенер върху истински тикви

     – любимата на децата викторина 

     – вкусни лакомства, приготвени от учениците от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“

     – работилница за вещерски шапки и страшни маски

     – благотворителен базар

     – специален гост: Маг Теос с магично шоу

     – познатите пуканки на Динко (Доброволец Хасково)


    Събитието е с вход с покана, която може да се закупи на място, като цената е 15 лева. Всички събрани средства от вход, както и от работилниците и благотворителния базар ще бъдат изцяло в полза на Христо Трендафилов.

    „Ще Ви очакваме на 29 октомври (сряда) от 18 ч. в залата в НТС на 2 етаж, за да подадем ръка на Христо заедно, да му помогнем да се пребори и да върнем отново радостта в неговото семейство!“, призоваха организаторите.

    Всеки, който има желание да подкрепи Христо в нелеката му битка, може да го направи и на следната банкова сметка:

    Титуляр: Христо Вълчев Трендафилов
    BG96BPBI817010Y3789401
    BIC: BPBIBGSF

    Източник: Haskovo.NET

