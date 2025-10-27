Организират благотворителен базар „Подай ръка на Христо“ в Хасково

Гражданското сдружение „Подай ръка 2023 Хасково“ организира благотворителна инициатива за подпомагане лечението на Христо Трендафилов, който има нужда от повторна трансплантация на бъбрек.
Предстоящото събитие – „Подай ръка на Христо“ ще се състои на 29 октомври от 18 ч. в залата в НТС, ет. 2, на ул. Сан Стефано 3 в Хасково.
За Христо:
Христо живее с трансплантиран бъбрек от 5 години. За съжаление, въпреки опитите да се спаси трансплантираният бъбрек, състоянието на Христо се е влошило, поставен му е постоянен катетър и отново е на диализа.
Диализата не го пречиства достатъчно и въпреки че катетърът е поставен на 06.10.2025 г., все още не могат да извадят конците и раната не зараства.
Мъжът има нужда от нова трансплантация на бъбрек в Беларус, която ще струва над 100 000 лева и е непосилна за неговото семейство.
За събитието:
В благотворителния базар ще се включат много ученици от града и други доброволци, а на сцената децата ще могат да се насладят на магичното шоу на невероятния Маг Теос.
Събитието ще включва:
– тематичен фотокът за Хелоуин с есенни мотиви, в който всеки ще има определено време да се снима
– учениците от ПГЛП „Райна Княгиня“ Хасково ще направят работилница за текстилни тикви и ще изрисуват лицата на гостите със страшни физиономии
– работилница, в която неуморният ни доброволец Мишето, ще помогне на всеки желаещ да изрисува собствен тиквен фенер върху истински тикви
– любимата на децата викторина
– вкусни лакомства, приготвени от учениците от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“
– работилница за вещерски шапки и страшни маски
– благотворителен базар
– специален гост: Маг Теос с магично шоу
– познатите пуканки на Динко (Доброволец Хасково)
Събитието е с вход с покана, която може да се закупи на място, като цената е 15 лева. Всички събрани средства от вход, както и от работилниците и благотворителния базар ще бъдат изцяло в полза на Христо Трендафилов.
„Ще Ви очакваме на 29 октомври (сряда) от 18 ч. в залата в НТС на 2 етаж, за да подадем ръка на Христо заедно, да му помогнем да се пребори и да върнем отново радостта в неговото семейство!“, призоваха организаторите.
Всеки, който има желание да подкрепи Христо в нелеката му битка, може да го направи и на следната банкова сметка:
Титуляр: Христо Вълчев Трендафилов
BG96BPBI817010Y3789401
BIC: BPBIBGSF