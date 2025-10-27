Пътничка в автобус пострада при катастрофа в Хасково, възрастен водач блъсна пешеходец

Двама души са ранени при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Пътничка в автобус пострада леко в произшествие в Хасково. На 24-ти в 13:40 часа по булевард „Раковски“ се е движил лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 65-годишен от Димитровград. Той е предприел маневра завой наляво без да се убеди, че пътят за него е свободен, при което е ударен в страничната лява част от движещ се зад него автобус с водач хасковлия на 75 г. От сблъсъка между тях е пострадала возещата се в автобуса жена от града на 72 г. Тя е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт.

На следващия ден по обяд в село Спахиево е регистриран инцидент с пешеходец. 75-годишен от Хасково е управлявал „Форд“ и е блъснал движещ се по платното пешеходец на 19 г. от селото. Момчето е прегледано и освободено за лечение в дома си. Съставен е акт.