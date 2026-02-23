От х:

Младеж с БМВ удари и рани мъж с тротинетка в Хасково

74-годишен мъж с тротинетка пострада при удар от автомобил БМВ в Хасково, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в 15:45 часа на 20 февруари на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „Васил Левски“.

74-годишен се е движил с индивидуално електрическо превозно средство, когато е застигнат и ударен от „БМВ“, управлявано от 20-годишен. Без опасност за живота в МБАЛ Хасково е настанен пострадалият водач на тротинетката. Съставени са актове.

Припомняме, че същия ден, в петък имаше катастрофа с двама загинали на пътя Хасково – село Войводово. В 14:10 часа се е движил лек автомобил „Опел“, шофиран от 56-годишен хасковлия. Водачът е загубил контрол над колата, напуснал е платното вдясно и се е преобърнал по таван в дере. Вследствие от това на място са загинали водачът и возещата се на задна лява седалка жена от село Въгларово на 66 г. Пострадали в инцидента са и пътуваща на предна дясна седалка жителка от същото село на 45 г. и возещо се на задна дясна седалка момче на 8 г., и двамата без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

Третото ПТП за деня е осъществено в 19 часа на третокласен път Харманли – Симеоновград. На км.72 е самокатастрофирал турски влекач с полуремарке, управляван от 53-годишен от Турция. Той се е ударил в мантинелата, след което се е обърнал странично встрани от пътя. Използваният от пътните полицаи дрегер показал наличие на 3,18 промила алкохол в издишания въздух. Отказал е кръвни изследвания и е бил задържан до 24 часа по заведеното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

