НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Хасково към края на декември 2025 г. намаляват с 207, или с 0.4% спрямо края на септември 2025 г., като достигат 47.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 23.5 и 17.9%.

В края на декември 2025 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1 637, или с 3.3% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за месец октомври 2025 г. е 1 890 лева, за ноември – 1 852 лева и за декември – 1 988 лева.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 6.5%, като достига 1 910 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 2 613 лева, а за частния – 1 638 лева.

С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 3 635 лева, а с най-ниска област Кюстендил – 1 793 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 678 лева  – със 768 лева по-висока от тази за област Хасково.

Източник: Haskovo.NET

