Заловиха трима водачи на коли с прекратена регистрация в Хасковска област за ден

Трима водачи на коли с прекратена регистрация са заловени в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

С акт по Закона за движение по пътищата е санкциониран водач в Димитровград. 21-годишен се е движил с „Фолксваген“ по улиците на града. Той е проверен от униформените полицаи, които изяснили при справка, че колата е с прекратена регистрация от началото на този месец.

За същото нарушение в Любимец са съставени актове на двама водачи на 43 г. и 61 г., управлявали колите си по улиците на града с прекратени регистрации – единият от септември 2025 г., а вторият от края на миналата година.