Запалената врата на гараж е на семейството на хасковски нотариус

Запалената врата на гараж в Хасково е на къщата на семейството на нотариус Капка Войнска. За инцидента на улица „Ген. Карцов“ 10-12 писахме по-рано днес.

Тази сутрин в 2:08 часа автопатрул от управлението е забелязал при обход в квартал „Любен Каравелов“, че гори гаражна ролетна врата на дом. Полицейският екип незабавно е подал сигнал към колегите си от противопожарната служба и е предприел действия по гасенето на огъня. От пламъците е обгоряла долната част на вратата. Установено е, че гаражът се ползва от 59-годишен мъж – съпруг на нотариус Капка Войнска. Той потвърди, че имотът е на семейството, но няма предположения кой е извършил злодеянието.

Действията по образуваното досъдебно производство продължават, информираха от полицията.