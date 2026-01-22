От х:

Тир с прасета се запали по пътя между Хасково и Димитровград

    Тир с прасета се запали по пътя между Хасково и Димитровград. Инцидентът стана около 14:30 часа днес в района на комплекс „Елинор“.

    По информация на шофьора на камиона, вътре е имало 178 прасета. Те били натоварени от Добрич и той ги транспортирал към Кърджали. В движение обаче спирачките изпушили и водачът успял да отбие край комплекса.

    Бил е подаден сигнал на спешния телефон 112. На място имаше два екипа огнеборци, които обливаха с вода гумите на тежкотоварното превозно средство. Откъм гумите излизаше много дим, а в същото време животните в каросерията квичаха. Прасетата нямаше как да бъдат пуснати на свобода, защото ще се разбягат по пътя и да причинят пътни произшествия.

    На място имаше и полицаи за изясняване на случая. 

    Предстои животните да бъдат претоварени в друг автомобил и да бъдат извозени до кланица в Кърджали. 

    Източник: Haskovo.NET

