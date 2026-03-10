Ученици от ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ с нов повод за гордост

Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково отчита пореден впечатляващ успех на свой ученик. Деветокласникът Владислав Ванчев се класира за Националния кръг на олимпиадата по руски език, след като премина успешно през областния етап.

Националната комисия е допуснала до финалния етап само един представител от област Хасково – именно Владислав, което е изключително признание за неговите знания, труд и постоянство. Той ще се състезава с около 30 ученици от цялата страна в своята възрастова група.

Финалният кръг ще се проведе на 13 и 14 март в град Стара Загора, където най-добрите ученици по руски език ще премерят сили в последния етап на олимпиадата.

Успехът на Владислав е резултат от целенасочена и упорита подготовка, осъществявана съвместно с неговата преподавателка по руски език г-жа Екатерина Тодорова. В продължение на няколко месеца тя го подкрепя, насочва и му помага да задълбочи знанията си по граматика, лексика и култура на руския език.

Постижението е повод за гордост не само за неговите учители и съученици, но и за цялата училищна общност на ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“. То доказва, че с труд, мотивация и професионална подкрепа учениците могат да постигат високи резултати и да представят достойно своето училище и област.

Ръководството на гимназията поздравява Владислав Ванчев и г-жа Тодорова за отличното представяне и им пожелава увереност, вдъхновение и успешно участие в националния кръг на олимпиадата.