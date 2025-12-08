„Вапцарови дни“ в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“

Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково отбеляза своя патронен празник с богата, емоционална и посветена на поета Никола Йонков Вапцаров седмица. В периода от 01 до 05 декември 2025 г. училищната общност се потопи в живота, творчеството и хуманистичните идеи на своя патрон, превръщайки дните в истински духовен празник.

Началото бе поставено с поезия – думите на Вапцаров влязоха в класните стаи.

Празничната седмица започна с четене на емблематични творби на Вапцаров в часовете по български език и литература. Учители и ученици тълкуваха стиховете му. Говориха за непреходните му послания и за неговия необикновен житейски път – поет, моряк, борец, човек с дълбока социална чувствителност.

Осмокласниците бяха първите посланици на поетичното слово. В часа на класа, най-младите възпитаници на гимназията – чуха стихове на Вапцаров на три езика: български, английски и руски. Инициативата показа универсалността на поета и силата на неговото слово, което преминава граници и поколения. Учениците изгледаха и документален филм, посветен на живота му, който разкри човешката страна на твореца зад легендата.

„Вапцаровата седмица“ продължи с мултимедийно представяне на стихове, рецитирани от известни български актьори. Гласовете им и визуалните ефекти превърнаха срещата с поезията в събитие, което докосна, впечатли и вдъхнови гимназистите.

Тържествата завършиха с ученическо състезание под надслов „Вапцаров, Родината и поезията“. В него участваха отбори от9, 10, 11 и 12 клас, които премериха знания и умения, свързани с творчеството и идеалите на поета. Форматът съчета интелектуално предизвикателство с емоционален заряд, а публиката подкрепи активно състезателите.

След състезанието се състоя тържествена церемония по награждаване на отличилите се ученици.Ръководството на професионалната гимназия поздрави и награди учениците, които по време на проведените открити уроци за представяне на добри педагогически практики демонстрираха отлични компетентности, увереност и професионално отношение. Събитието се проведе в присъствието на директори, учители и специалисти от училища от областите Сливен, Стара Загора, Ямбол, Бургас и Хасково, които оцениха високо подготовката и активността на участниците. Учениците от направленията „Транспорт“ и „Аграрни технологии“ показаха реални умения, отговарящи на съвременните изисквания на бизнеса, и достойно защитиха името на гимназия.

Заслужени поздравления и награди получиха и членовете на училищния отбор по волейбол, които завоюваха второ място в Общинските ученически игри. С много труд, отдаденост и силен отборен дух те достигнаха до призовата позиция.

Техните успехи са ярко доказателство за стремежа им към знания, майсторство и спортсменство — ценности, които са в основата,както в областта на професионалната подготовка, така и в извънкласните дейности и спортните прояви. Успехите са резултат от постоянство, труд и желание за развитие – ценности, които също водят началото си от вапцаровия дух.

„Вапцаровите дни“ в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ показаха, че училището не просто носи името на големия поет – то го живее. Чрез вдъхновяващи инициативи, поетично слово и активност на учениците, патронният празник се превърна в празник на духа, родолюбието и творчеството.