„Мега спорт“ с три златни медала от престижен турнир в Букурещ

Най-малките състезатели на „Мега спорт“ пожънаха огромен успех в Букурещ на престижен международен турнир.

„С много хъс, талант и непоколебим дух те се изправиха срещу силна конкуренция и покориха върха. Трите златни медала са доказателства, че когато мечтите се преследват с труд и страст резултатите са блестящи“, съобщиха от клуба.

– Индивидуално момичета:

I място – Анна Стефанова

VI място – Мария Недева

– Тройки:

I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева

– Групи:

I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Карен Мюмюн, Илина Тракова

Много добро представяне и на другите ни индивидуалистки – Мария Костова, Карен Мюмюн, Илина Тракова.

