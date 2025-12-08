„Мега спорт“ с три златни медала от престижен турнир в Букурещ

Най-малките състезатели на „Мега спорт“ пожънаха огромен успех в Букурещ на престижен международен турнир.
„С много хъс, талант и непоколебим дух те се изправиха срещу силна конкуренция и покориха върха. Трите златни медала са доказателства, че когато мечтите се преследват с труд и страст резултатите са блестящи“, съобщиха от клуба.
– Индивидуално момичета:
I място – Анна Стефанова
VI място – Мария Недева
– Тройки:
I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева
– Групи:
I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Карен Мюмюн, Илина Тракова
Много добро представяне и на другите ни индивидуалистки – Мария Костова, Карен Мюмюн, Илина Тракова.