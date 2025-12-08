От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

„Мега спорт“ с три златни медала от престижен турнир в Букурещ

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Най-малките състезатели на „Мега спорт“ пожънаха огромен успех в Букурещ на престижен международен турнир.

    „С много хъс, талант и непоколебим дух те се изправиха срещу силна конкуренция и покориха върха. Трите златни медала са доказателства, че когато мечтите се преследват с труд и страст резултатите са блестящи“, съобщиха от клуба. 

     – Индивидуално момичета:
    I място – Анна Стефанова
    VI място – Мария Недева
     – Тройки:
    I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева
     – Групи:
    I място – Анна Стефанова, Мария Костова, Мария Недева, Карен Мюмюн, Илина Тракова
    Много добро представяне и на другите ни индивидуалистки – Мария Костова, Карен Мюмюн, Илина Тракова.
     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Тихомир Баротев и Дарина Пашова със сребърни медали на Европейските игри в Минск
    Тихомир Баротев и Дарина Пашова със сребърни медали на Европейските игри в Минск

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Емил Алексиев и Карла Бързакова триумфираха на шампионата по тенис в Хасково
    Емил Алексиев и Карла Бързакова триумфираха на шампионата по тенис в Хасково
    преди 5 часа
    15 медала за „Виолена“ от турнир по аеробика в Румъния
    15 медала за „Виолена“ от турнир по аеробика в Румъния
    преди 5 часа
    „Вапцарови дни“ в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“
    „Вапцарови дни“ в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“
    преди 6 часа
    Организират коледен базар в подкрепа на 10-годишно момиченце
    Организират коледен базар в подкрепа на 10-годишно момиченце
    преди 8 часа
    Състезателите на „Компас 1994“ с поредни отличия
    Състезателите на „Компас 1994“ с поредни отличия
    преди 9 часа
    Закопчаха трима за притежание на дрога
    Закопчаха трима за притежание на дрога
    преди 9 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    Емил Алексиев и Карла Бързакова триумфираха на шампионата по тенис в Хасково
    „Вапцарови дни“ в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“

    Да се изсуши една сълза се изисква повече доблест, отколкото да се пролее море от кръв. Джордж Байрон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Филе миньон на скара
    Филе миньон на скара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини