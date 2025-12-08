Издирват трима, пребили мъж и избягали с кола

Трима хасковлии са в процес на издирване за нанасяне на телесна повреда, съобщиха от полицията. На 6-ти в 20,30 часа на спешния телефон в областния град е подаден сигнал, че на кръстовището между улиците „Ятак“ и „Ястреб“ в квартал „Република“ е възникнало сбиване.

Незабавно към мястото са изпратени полицейски екипи, които установили, че от неизвестен автомобил слезли няколко лица и нанесли побой с твърд предмет на 42-годишен. След като го пребили се качили в автомобила и избягали.

Пострадалият е транспортиран в болницата и е настанен за лечение с опасност за живота. Към момента са установени трима от общо четирите лица, нанесли травмите на потърпевшия. Мъжете на 44, 20 и 19 години се укриват и издирването им продължава. Работата по разследването и изясняване причините за нападението продължава.