Наградиха победителите в детския футболен турнир Haskovo Cup 2025

Завърши петдневният детски футболен турнир HASKOVO CUP 2025. Надпреварата се проведе в терените на три спортни обекта в Хасково. Финалните срещи днес бяха на стадион „Младост“.

В мача за първото място при момчетата до 10 години “Фортуна” (София) победи с 8:1 над “Струмска Слава”. В малкия финал ФК “Хасково” спечели срещу “Родопа” (Смолян) с 5:1. Призът за най-добър нападател заслужи хасковлията Ефе Халил.

Турнирът, който бе организиран от „Спортни турнири-бъдещи шампиони“, БФС и Община Хасково, бе за деца родени от 2013 до 2018 година. Участие записаха 38 отбора. Надпреварата бе в трите възрастови групи - Футбол 5, Футбол 7 и Футбол 9.