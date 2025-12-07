От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Наградиха победителите в детския футболен турнир Haskovo Cup 2025

Изображение 1 от 20
Покажи в галерия

    Завърши петдневният детски футболен турнир HASKOVO CUP 2025. Надпреварата се проведе в терените на три спортни обекта в Хасково. Финалните срещи днес бяха на стадион „Младост“.

    В мача за първото място при момчетата до 10 години “Фортуна” (София) победи с 8:1 над “Струмска Слава”. В малкия финал ФК “Хасково” спечели срещу “Родопа” (Смолян) с 5:1. Призът за най-добър нападател заслужи хасковлията Ефе Халил.

    Турнирът, който бе организиран от „Спортни турнири-бъдещи шампиони“, БФС и Община Хасково, бе за деца родени от 2013 до 2018 година. Участие записаха 38 отбора. Надпреварата бе в трите възрастови групи - Футбол 5, Футбол 7 и Футбол 9. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“
    Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“
    преди 6 часа
    Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор
    Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор
    преди 7 часа
    Търсят сервитьори, готвачи и продавачи в Хасково
    Търсят сервитьори, готвачи и продавачи в Хасково
    преди 8 часа
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболната „Б“ група
    Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболната „Б“ група
    преди 9 часа
    Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград
    Протестът на гръцките земеделци стигна до границата край Свиленград
    преди 9 часа
    Засилен полицейски контрол за студентския празник в Хасковско
    Засилен полицейски контрол за студентския празник в Хасковско
    преди 12 часа

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Мисълта като феномен

    Случаен виц

    Хасковска хандбалистка с втора титла с националния отбор
    Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“

    Трябва да събирате камъните, които хвърлят по вас. Те са началото на един пиедестал. - Ектор Берлиоз

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свинско печено с лук
    Свинско печено с лук

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини