Футболни ветерани се забавляваха на стадион „Младост“

    В областен финал на футболното първенство за ветерани един срещу друг се изправиха отборите на „Топлика“ (Минерални бани) и на ОФК „Стамболово“. Мачът се игра на хасковския стадион „Младост“. 

    Ветераните, голяма част от които са носили екипа на „Хасково“, си спретнаха истинска голеада. Още до почивката „Топлика“ водеше с 5:0. След паузата Иван Николов върна едно попадение за „Стамболово“, но колкото са раздразни съперника. В крайна сметка „Топлика“ спечели с 11:2. 

    Топреализатор в срещата бе Николай Филипов от „Топлика“, който вкара 5 попадения. 

    За ветераните на „Топлика“ предстои участие в междуобластния етап на първенството. 

    Източник: Haskovo.NET

