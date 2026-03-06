Доживотен затвор за пастрока, убил 4-годишно дете и пребил жена си в Хасково

Доживотен затвор и 271 000 евро обезщетение (кръвнина) получи 49-годишният Генджебай Мехмед за убийството на 4-годишното си доведено дете и жесток побой над своята съпруга в Хасково. Присъдата трябва да бъде изтърпяна при първоначален специален режим, постанови днес Окръжен съд – Хасково.

Зверството е извършено на 24 декември 2022 г. в хасковския квартал „Република“. Мъжът от Чирпан, който от години живее в Хасково, е обвинен, че е нанесъл множество силни удари с ръце и дървена бухалка по главата, тялото и крайниците на невръстното дете, в резултат на което то е починало. По сходен начин е пребил и жената, с която живеел на съпружески начала. След насилието тя беше откарана в болница с опасност за живота. По това време мъжът е шофирал и без книжка, тъй като му била отнета, а колата е била без нужната регистрация.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.