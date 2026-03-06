Четиримата души, които бяха осъдени от Районен съд – Харманли за купуване на гласове в Симеоновград, са окончателно оправдани с решение на Окръжен съд – Хасково. Двама от обвиняемите са от семейството на кмета на община Симеоновград Милена Рангелова – нейният съпруг Пенко и синът ѝ Александър. Останалите двама са били общински служители – Божидар Ангелов (озеленител) и Делчо Пашов (охранител). Мъжете бяха арестувани на 4 ноември 2021 г.

Първоначално четиримата бяха признати за виновни за купуване на гласове на местните избори през октомври 2019 г., когато Милена Рангелова бе преизбрана за кмет от ГЕРБ, както и на парламентарните избори през април и юли 2021 г. за същата партия. Тогава им бяха наложени условни присъди от 1 година до 1 година и 3 месеца с 3-годишен изпитателен срок.

При обжалването въззивната инстанция с председател на съдебния състав Милена Петева-Георгиева отмени първоначалното решение и постанови оправдателна присъда. Решението не е протестирано и вече е влязло в сила. Предстои изготвяне на мотивите.

Оправдателната присъда е съобразена с решение на Съда на Европейския съюз, според което не могат да бъдат ползвани показания на свидетел, разпитан в хода на досъдебното производство (включително пред съдия), ако това е станало без присъствието на обвиняемия или неговия защитник. В конкретния случай лицата, подкрепящи обвинението, са били разпитани в досъдебната фаза пред съдия, но без да бъдат поканени обвиняемите и техните защитници, което е лишило защитата от възможност за насрещни аргументи. В хода на съдебното следствие всички свидетели, дали уличаващи показания по-рано, са се отрекли от тях.

„Окръжен съд – Хасково направи опит да повтори тези разпити и да изслуша други лица, които не бяха разпитани в хода на съдебното следствие като непосочени от прокурора, но никой не даде показания, сходни с тези пред разследващите“, уточняват от съда.

През 2025 г. в Окръжен съд – Хасково е разгледано още едно дело за нарушения на Изборния кодекс в хасковско село. Случаят касае машинно гласуване от едно лице вместо друго, при използване на чужди лични данни под въздействието на кмета на населеното място. Установено е, че човекът, от чието име е гласувано, вече е бил упражнил правото си на вот в турския град Истанбул.

На първа инстанция делото е приключило с оправдателна присъда от Районен съд – Хасково. На втора инстанция казусът все още не е приключил.

Анета Кутелова