Млади художници от школа „Колорит“ с поредица от национални отличия

    Млади художници от Школата по приложни изкуства към ОНЧ „Заря – 1858“ в Хасково, с ръководител Веселина Делчева, завоюваха поредица от престижни награди в два големи национални конкурса. Осмината хасковски таланти показаха изключително майсторство в конкуренция с деца от цялата страна.

    Триумф в София с „Моите детски мечти“

    Хасковското участие бе белязано от успех и в Националния конкурс „Моите детски мечти“ – 2026, организиран от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата:

    • Стефани Нанчева (9 клас) завоюва първо място в направление „Изобразително изкуство“ за трета възрастова група. Тя спечели и стипендия в размер на 1350 лева от Министерството на образованието и науката.
    • Владислав Кехайов (2 клас) бе класиран на трето място в първа възрастова група.
    • Косара Атанасова (7 клас) също спечели трето място във втора възрастова група.
    • Мерт Юсеин бе отличен с Поощрителна награда във втора възрастова група.

    Успех в Казанлък на тема „Спомен“

    В XIX Национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов“, организиран от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, възпитаниците на школа „Колорит“ спечелиха четири значими отличия:

    • Окан Садула (6 клас) зае престижното второ място във втора възрастова група.
    • Илияна Кутянова (7 клас) бе отличена със Специалната награда на директора на НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.
    • Мария Сталева (6 клас) получи Специалната награда на Художествения съвет към училището.
    • Елеонора Делчева (7 клас) бе удостоена със Специалната награда на председателя на журито.

    Конкурсите имат за цел да стимулират детското творчество и да дадат възможност на учениците да споделят своите мечти и идеи чрез езика на изобразителното изкуство.

    Източник: Haskovo.NET

