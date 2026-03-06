Млади художници от школа „Колорит“ с поредица от национални отличия

Млади художници от Школата по приложни изкуства към ОНЧ „Заря – 1858“ в Хасково, с ръководител Веселина Делчева, завоюваха поредица от престижни награди в два големи национални конкурса. Осмината хасковски таланти показаха изключително майсторство в конкуренция с деца от цялата страна.

Триумф в София с „Моите детски мечти“

Хасковското участие бе белязано от успех и в Националния конкурс „Моите детски мечти“ – 2026, организиран от Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата:

Стефани Нанчева (9 клас) завоюва първо място в направление „Изобразително изкуство“ за трета възрастова група. Тя спечели и стипендия в размер на 1350 лева от Министерството на образованието и науката.

Владислав Кехайов (2 клас) бе класиран на трето място в първа възрастова група.

Косара Атанасова (7 клас) също спечели трето място във втора възрастова група.

Мерт Юсеин бе отличен с Поощрителна награда във втора възрастова група.

Успех в Казанлък на тема „Спомен“

В XIX Национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов“, организиран от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, възпитаниците на школа „Колорит“ спечелиха четири значими отличия:

Окан Садула (6 клас) зае престижното второ място във втора възрастова група.

Илияна Кутянова (7 клас) бе отличена със Специалната награда на директора на НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.

Мария Сталева (6 клас) получи Специалната награда на Художествения съвет към училището.

Елеонора Делчева (7 клас) бе удостоена със Специалната награда на председателя на журито.

Конкурсите имат за цел да стимулират детското творчество и да дадат възможност на учениците да споделят своите мечти и идеи чрез езика на изобразителното изкуство.