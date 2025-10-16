„Колорит“ е в „топ 10“ в международен конкурс сред близо 10 000 художници от 72 държави

Хасковската школа по приложни изкуства „Колорит“ с ръководител Веселина Делчева при читалище „Заря“ отново доказа своя талант на високо ниво.

Двама от младите художници бяха отличени в Международен конкурс за детски рисунки в Япония, във възрастовата група от 7 до 15 г. Темата бе „Да чуем гласа на Земята“.

В творческата проява участваха 9907 деца от 72 държави, като 94 от художниците бяха от България. Първа награда заслужиха 10 деца, сред които е 13-годишната Туана Мюмюн от хасковската школа. 12-годишният Окан Садула пък получи специална награда.

Това е трето участие за „Колорит“ в международния конкурс, като досега това е най-големият ѝ успех.