В закрито заседание: Хасковският бизнесмен Стойчо Захариев на свобода срещу 45 000 лв. гаранция

Мярката за неотклонение на хасковския бизнесмен Стойчо Захариев Иванов бе променена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 45 000 лева. Това определи тричленен съдебен състав от Окръжен съд Хасково с председател Тошка Иванова на днешното съдебно заседание, което протече при закрити врата. Искането за засекретяване на заседанието бе отправено и от прокурора по делото Николай Трендафилов, от защитника на обвиняемия – адвокат Аврамов, което бе уважено от магистратите. Причини за това са да не се разкриват детайли от разследването, включително личния живот и здравословния статус на Стойчо Иванов.

52-годишният хасковлия, чието семейство стопанисва луксозен хотелски комплекс в „Кенана“ е обвинен във връзка с разкритата фабрика за незаконни цигари в свиленградското село Момково. Обвинението е за държане на акцизни стоки в големи размери без бандерол на обща стойност 38 532 750 лева, в съучастие с четирима души – свиленградчаните Николай, Димитър и Росица Перчемлиеви, както и пловдивчанинът Христо Мотов.

Припомняме, че след разкриване на нелегалната дейност на 9 юли 2025 г., бизнесменът бе обявен за общодържавно издирва. Той беше арестуван след болничен престой в Хасково. На 9 октомври Районният съд в Свиленград му наложи мярка „домашен арест“, която той обжалва пред по-висшата съдебна инстанция.

Съдът в Хасково сподели изводите на първоинстанционния съд за наличие на обосновано предположение, че Захариев е участвал в престъпната дейност, за която е привлечен като обвиняем, но счете, че не са налице другите две предпоставки за вземане на втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест“, а именно – опасността от укриване и извършване на друго престъпление. Отчитайки здравословното състояние на обвиняемия, за което има налична медицинска документация, факта, че останалите обвиняеми по досъдебното производство са с мерки за неотклонение гаранция в пари в определени различни размери, както и обстоятелството, че прокуратурата не иска вземане на най-тежка мярка за неотклонение, какъвто е подходът в повечето случаи за повдигнати обвинения за тежки умишлени престъпления, а самата прокуратура е поискала вземане на домашен арест. Съдът счете, че най-съответна и пропорционална, съобразно събрания по делото доказателствен материал, е мярката за неотклонение гаранция в пари, с която ще бъдат постигнати целите на наказателното производство.

Определението на Окръжен съд – Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.