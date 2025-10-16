От х:

В закрито заседание: Хасковският бизнесмен Стойчо Захариев на свобода срещу 45 000 лв. гаранция

    Мярката за неотклонение на хасковския бизнесмен Стойчо Захариев Иванов бе променена от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 45 000 лева. Това определи тричленен съдебен състав от Окръжен съд Хасково с председател Тошка Иванова на днешното съдебно заседание, което протече при закрити врата. Искането за засекретяване на заседанието бе отправено и от прокурора по делото Николай Трендафилов, от защитника на обвиняемия – адвокат Аврамов, което бе уважено от магистратите. Причини за това са да не се разкриват детайли от разследването, включително личния живот и здравословния статус на Стойчо Иванов.

    52-годишният хасковлия, чието семейство стопанисва луксозен хотелски комплекс в „Кенана“ е обвинен във връзка с разкритата фабрика за незаконни цигари в свиленградското село Момково. Обвинението е за държане на акцизни стоки в големи размери без бандерол на обща стойност 38 532 750 лева, в съучастие с четирима души – свиленградчаните Николай, Димитър и Росица Перчемлиеви, както и пловдивчанинът Христо Мотов.

    Припомняме, че след разкриване на нелегалната дейност на 9 юли 2025 г., бизнесменът бе обявен за общодържавно издирва. Той беше арестуван след болничен престой в Хасково. На 9 октомври Районният съд в Свиленград му наложи мярка „домашен арест“, която той обжалва пред по-висшата съдебна инстанция.

    Съдът в Хасково сподели изводите на първоинстанционния съд за наличие на обосновано предположение, че Захариев е участвал в престъпната дейност, за която е привлечен като обвиняем, но счете, че не са налице другите две предпоставки за вземане на втората по тежест мярка за неотклонение „домашен арест“, а именно – опасността от укриване и извършване на друго престъпление. Отчитайки здравословното състояние на обвиняемия, за което има налична медицинска документация, факта, че останалите обвиняеми по досъдебното производство са с мерки за неотклонение гаранция в пари в определени различни размери, както и обстоятелството, че прокуратурата не иска вземане на най-тежка мярка за неотклонение, какъвто е подходът в повечето случаи за повдигнати обвинения за тежки умишлени престъпления, а самата прокуратура е поискала вземане на домашен арест. Съдът счете, че най-съответна и пропорционална, съобразно събрания по делото доказателствен материал, е мярката за неотклонение гаранция в пари, с която ще бъдат постигнати целите на наказателното производство.

    Определението на Окръжен съд – Хасково е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Ай
      айдеееее купиха ги
      7 0
      16:41, 16 окт 2025
      Който има пари се оправя. Купена държава.
      Отговор
    • 2
      Ха
      хахаха
      4 0
      16:50, 16 окт 2025
      Че и на закрито заседание .... голяма излагация. Абе срама нямате ли, как гледате хората в очите. 38 милиона , това са си много пари. Съда е купен, не се тревожете мафиоти, престъпници, работете си спокойно, плаща се и се оправяте. Бойко е виновен за всичко, мутрата му с мутра, демонстрира безнаказаност, отвори пътищата на Таки и Ами. Какво стана с оня паркинг.Някой пипна ли ги изобщо. Нищо. Направиха още един паркинг на Дунав мост. Тея имаха 32 милиона пък в касата ...Ама няма да дадете пари на младите лекари нали? и те ще си заминат от тая смотана и купена държава.Предлагам да протестираме пред съда. Срам нямат. Колко пари ви дадоха
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

