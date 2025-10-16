35% заетост в хасковските хотели, най-много са гостите от Турция

През август 2025 г. в област Хасково са функционирали 96 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 227, а на леглата – 4 253. В сравнение с август 2024 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода), намалява с 4.0%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Хасково към НСИ.

Общият брой на нощувките е 46 242, или със 71.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 61.4%.

Броят на пренощувалите лица през август 2025 г. в област Хасково е 23 380. От всички пренощували лица 7 593 или 32.5% са български граждани и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 15 787 и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2025 г. е 35.1%, като тя нараства със 7.8 процентни пункта в сравнение със същия месец на предходната година. Най-висока e в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 46.9%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3 звезди – 38.3%, и местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 25.3%. Приходите от нощувки през август 2025 г. се увеличават с 52.5% в сравнение с август 2024 г. и достигат 2 762.2 хил. лв., като 1 052.7 хил. лв. са от български граждани, а 1 709.5 хил. лв. – от чужди граждани.

