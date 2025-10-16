Откриват изложбата „По вълните“ на бургаския творец Радостин Дамасков в галерия „Форум“

Община Хасково и галерия „Форум“ представят „По вълните“ – изложба живопис и малка пластика на Радостин Дамасков.

Творецът е роден през 1957 г. в Бургас, завършва скулптура във Великотърновския университет. Член е на Съюза на българските художници. Автор на паметника на Петя Дубарова, Александър Георгиев /Коджакафалията/ и първи нулев километър в Бургас. Известен е на хасковската публика с участието си в Националния пленер по живопис „Цветовете на града“ 2023 г.

Откриването на изложбата „По вълните“ в галерия „Форум“ е днес, 16 октомври 2025, от 17:30 ч.

Интервю с художника и скулптор Радостин Дамасков във видеото към статията.