Ветерани и ученици отпразнуваха заедно Деня на ВВС на България

    Бивши пилоти и военнослужещи от славния 21-ви изтребителен авиополк „Узунджово“ от времето на Студената война и Варшавския договор отбелязаха Деня на българските военно-въздушни сили - 16 октомври.

    Датата влиза в историята като първата бомбардировка на Одринската крепост от самолет по време на Балканската война през 1912 година. Тогава подпоручиците Радул Милков и Продан Таракчиев хвърлят ръчно изработени авиобомби от самолет „Албатрос“ над гара Караагач и осъществяват първото в Европа бомбардиране в бойни условия.

    Ветераните и техните гости положиха венци и цветя пред мемориала. Пред постамента с изтребител „МиГ-21“ стихове и песни изпълниха ученици от ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово. 

    Празникът на бойната авиация беше организиран от Сдружение „Нашето летище Узунджово“. Тази година те почетоха и 100-годишнината от рождението на генерал Стоян Велков. Той е първият командир на авиобазата и пилотът, осъществил първият боен полет от летище Узунджово на 12 април 1953 година.

      

    Източник: Haskovo.NET

