Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ

Обществено обсъждане на преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ се проведе снощи в зала „Хасково“ на Община Хасково, съобщиха от кметството.

„Екипът ни се доказа в подготовката и аргументацията на Концепции за интегрирано териториално развитие“. Първата ни глобална концепция беше оценена като най-добра в Южен централен район и проектите, включени в нея вече се изпълняват, а през следващата година ще ги виждаме като реалност в града. Новият документ е естествено продължение на първата концепция. Всичко, което заложихме за преобразяване на детски градини, училища, МБАЛ и Младежкия дом, сега надграждаме“, каза при представянето на Концепцията кметът на Община Хасково Станислав Дечев. Той благодари на партньорите, част от които са и в екипа на първата концепция.

„Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ дава комплексно решение на идентифицирани проблеми в ИТСР и ПИРО на общини от ЮЦР чрез колаборация на дейности от различни сектори – здравеопазване, наука, образование, икономика, околна среда, пазар на труда. Предвидените инвестиции ще се осъществяват върху територията на 11 общини от 3 области и ще бъдат изпълнявани от Община Хасково, Община Пловдив, МБАЛ Хасково АД, Филиал Хасково на Тракийски университет – Стара Загора и Фондация ХАЛО. Концепцията предвижда изпълнението на 14 дейности, а тези, които ще се изпълняват на територията на община Хасково са:

Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, Хасково. Преустройство на класни стаи в западно крило като от всеки три стаи се обособят две нови за достигане на изискуемата площ за класни стаи и изграждане на пристройка от северната страна на сградата с директна връзка към коридора на западното крило. Ще се обособят специализирани кабинети по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, кабинети по технологии и предприемачество, музика и изобразително изкуство. Планира се създаване на озеленени кътове с водни ефекти, мека мебел, обособяване на кътове за самостоятелна работа. Ще се изпълнят нови настилки във всички помещения и топла връзка между физкултурния салон и училището. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и постигане на клас на енергопотребление „А“, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди. Въвеждане на архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата, изграждане на асансьор, на рампа или подемник при главен вход на сградата, облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство.

Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, село Узунджово, община Хасково

Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на образователната инфраструктура, подмяна на вътрешни инсталации, настилки, облицовки, обновяване на физкултурен салон, изграждане на ФЕЦ за собствена употреба, ремонт на откритите площадки за игра. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство.

Модернизация и обновяване на две детски градини в община Хасково – ДГ №16 „ Славейче“ , ул. „Пловдивска“ № 1 и ДГ №18 „Осми март“, ул. „Оборище“№ 40 – Модернизация на образователната среда в детскиите градини, обособяване на кабинет на логопеда, модернизация на откритите спортни площадки, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство, изграждане на достъпна архитектурна среда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане ФЕЦ за собствено потребление и др. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детското заведение. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство, спортни площадки, площадки за игри, за безопасност на движението, дидактически материали, уреди за пречистване на въздуха и др.

Модернизация на образователната среда във Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора

Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване. Предвижда се вътрешен ремонт на сградата със специализирани лаборатории. Ще се изпълнят нови настилки във всички помещения, ремонт на ограда. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, в това число изграждане на ФЕЦ. Въвеждане на архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство.

Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково с адреси – ул. „Стара планина“ № 69-71 и ж.к. Бадема бл.7.

Модернизиране на МБАЛ – Хасково АД с оборудване за диагностика на пациентите за сърдечносъдови заболявания

Закупуване на комбиниран ангиограф за кардио и интервенции на периферни съдове, с цел разширяване на дейността на инвазивна кардиология.

Повишаване капацитета и модернизиране на изследователска среда във Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора

Модернизация на Симулационен център за медицински специалисти, осигуряване на достъп до научната инфраструктура за провеждане на лабораторни тествания и обмен на знания. Създаване на тестова и експериментална среди, в които студенти и млади учени могат в реална среда да провеждат изследователски експерименти и опити.

Училище на бъдещето: мерки за десегрегация, ученическо участие и иновативни методи за приобщаване.

Насърчаване на ученето през целия живот.

Предотвратяване на риска от наводнения чрез екосистемен подход в Община Хасково – Обекти на интервенция са речни участъци – десни притоци на р. Марица, включени в ПУРН 2022-2027г. за ИБР за басейново управление с намалена проводимост и необходимост от почистване от наноси, блатна, храстова и дървесна растителност. Биологично укрепване на бреговете – защита на бреговете с габиони, затревяване на откосите. Изграждане на земно-насипни диги/ каменно-насипни.

Живот с движение и смисъл – интегрирана програма за здраве, доброволчество и участие на възрастните хора в общността.

Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Хасково.





Повече информация за „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ на:

Линкове към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.003-0014 „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ с водещ кандидат Община Хасково:

Презентация във Фейсбук страницата на ОИЦ Хасково: https://www.facebook.com/share/v/178HJxTVXZ/

Презентация в Ютюб канала ОИЦ Хасково:

https://www.youtube.com/watch?v=dMhTr911B3M

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1eHDru-A47OxU72MudafGoixRxt7KmRsF/view?usp=sharing

Анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsx3h0q2yaZHZ3-_sHxSCahFcUaN6nYbQOxDWFmW32_ShhQ/viewform?usp=sharing&ouid=112412772977692652739

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bg

Срокът за изпращане на препоръки или възражения изтича на 20.10.2025г.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263.