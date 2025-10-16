Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ на сцената на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

Юбилейното 50-то издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ Хасково 2025 ще завърши с концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“.
В неделя, 19 октомври, от 19:00 ч. в ОНЧ „Заря-1858“
Концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
Цигулка: Виктор Тренев
Виола: Огнян Константинов
Диригент: Любомир Денев – син
В програмата:
Карл Нилсен – „Малка сюита“ за струнен оркестър, оп. 1
Йовчо Крушев – Елегична соната за виола и струнен оркестър
Арво Пярт – „Братя“ за цигулка и оркестър
Артур Онегер – Симфония №2
Входът е свободен!