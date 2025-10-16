От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Камерен ансамбъл „Софийски солисти“ на сцената на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Юбилейното 50-то издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ Хасково 2025 ще завърши с концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“.

    В неделя, 19 октомври, от 19:00 ч. в ОНЧ „Заря-1858“

    Концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти“

    Цигулка: Виктор Тренев

    Виола: Огнян Константинов

    Диригент: Любомир Денев – син

    В програмата:

    Карл Нилсен – „Малка сюита“ за струнен оркестър, оп. 1

    Йовчо Крушев – Елегична соната за виола и струнен оркестър

    Арво Пярт – „Братя“ за цигулка и оркестър

    Артур Онегер – Симфония №2

    Входът е свободен!

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ
    Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ
    преди 30 минути
    Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
    Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
    преди 1 час
    Три деца и мъж са задържани за кражби козметика и пари в Хасково
    Три деца и мъж са задържани за кражби козметика и пари в Хасково
    преди 2 часа
    Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
    Близо 3000 стоки ментета иззеха полицаи и митничари от камион
    преди 2 часа
    Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
    Предимно облачно и слаб дъжд на места в четвъртък
    преди 4 часа
    Стотици деца се вдъхновиха от героите на популярно реалити в спортен празник в парк „Кенана“
    Стотици деца се вдъхновиха от героите на популярно реалити в спортен празник в парк „Кенана“
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Актуално интервю – Разтърсващ разказ от първо лице за издевателствата над християните и алевитите в Сирия

    Случаен виц

    Двама са задържани с дрога в Хасково, заловиха и пиян водач
    Ще ремонтират две училища, две детски градини, МБАЛ-Хасково и Филиала на ТУ

    Не се поддавайте на мислите, че това, което не носи печалба, няма никаква стойност. - Артър Милър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свинско със смръчкули
    Свинско със смръчкули

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини