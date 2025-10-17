От х:

Хасково е в плен на класическата музика, започнаха Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

    Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева откри 50-тото юбилейно издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“, съобщиха от .

    „В календара на Община Хасково има десетки събития, но две от тях рамкират годината с младост, талант и традиции. Преди години един поет каза, че в Хасково пролетта идва на крилете на книгите. А аз днес си мисля, че в Хасково есента няма търпение да настъпи, за да се наслади на нежните струни на музикални дни „Недялка Симеонова“. Щастлива съм, че моят град има толкова безценни културни съкровища, но още по-щастлива съм, че Хасково споделя своето богатство с Вас, ценители на класическата музика!“, каза в приветствието си Мария Вълчева.

    Първи на сцената на 50-тите Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ излязоха Струнен оркестър Drop Down Community. Специално за хасковската публика те изпълниха произведения на В. А. Моцарт, М. Големинов, Б. Барток и Кристофър Уилсон.

    Концертът на Drop Down Community се провежда в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

    Днес празникът на класическата музика и младите цигулари продължава.

    17 октомври 2025 г. (петък)

    12:30 ч. ОНЧ „Заря-1858“

    Откриване на Международен конкурс за цигулари

    14:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

    Конкурсна програма – I тур на III и IV група

    19:00 ч. ОНЧ „Заря-1858“

    Концерт на Симфониета Враца и Камерен Оркестър Хасково

    Цигулка: Стоимен Пеев

    Диригент: Цанислав Петков

    В програмата:

    М. Равел – Алборада дел грациозо

    А. Хачатурян – Концерт за цигулка

    М. Равел – Валс


     

    Вход: Свободен!

    Източник: Haskovo.NET

