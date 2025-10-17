9-годишният Александър изтегли жребия на конкурса за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова“

Жребият на Международния конкурс за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ беше изтеглен днес в читалище „Заря“.

Председателят на журито проф. Гинка Гичкова – преподавател по цигулка в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, пожела успех на всички участници в красивата музикална надпревара. Най-малкият участник в конкурса, 9-годишният Александър Димитров от Пловдив, изтегли пред жури и публика поредността на изпълненията на участниците в музикалния конкурс.

В неделя в 14:00 ч. в концертната зала на ОНЧ „Заря-1858“ ще бъде церемонията по награждаване и галаконцертът на лауреатите на Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025 г.