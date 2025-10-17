От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

9-годишният Александър изтегли жребия на конкурса за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова“

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Жребият на Международния конкурс за млади цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ беше изтеглен днес в читалище „Заря“.

    Председателят на журито проф. Гинка Гичкова – преподавател по цигулка в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, пожела успех на всички участници в красивата музикална надпревара. Най-малкият участник в конкурса, 9-годишният Александър Димитров от Пловдив, изтегли пред жури и публика поредността на изпълненията на участниците в музикалния конкурс.

    В неделя в 14:00 ч. в концертната зала на ОНЧ „Заря-1858“ ще бъде церемонията по награждаване и галаконцертът на лауреатите на Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“ 2025 г.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ученици от Минерални бани посетиха филиала на Тракийския университет в Хасково
    Ученици от Минерални бани посетиха филиала на Тракийския университет в Хасково
    преди 16 минути
    Бивш депутат и бивш социален зам.-министър е „Лекар на годината“
    Бивш депутат и бивш социален зам.-министър е „Лекар на годината“
    преди 2 часа
    Ремонт и авария по водопроводи в хасковски села и в Симеоновград
    Ремонт и авария по водопроводи в хасковски села и в Симеоновград
    преди 4 часа
    Хасково е в плен на класическата музика, започнаха Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
    Хасково е в плен на класическата музика, започнаха Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
    преди 5 часа
    Модернизират училището в Узунджово по мащабен проект с 11 общини от 3 области
    Модернизират училището в Узунджово по мащабен проект с 11 общини от 3 области
    преди 5 часа
    Ученици от различни възрасти празнуваха заедно Деня на хляба
    Ученици от различни възрасти празнуваха заедно Деня на хляба
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Любо Киров - Ново сърце

    Случаен виц

    Бивш депутат и бивш социален зам.-министър е „Лекар на годината“
    Ученици от Минерални бани посетиха филиала на Тракийския университет в Хасково

    Възможността танцува с тези, които вече са на дансинга. - Х. Джаксън Браун

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Телешки шишчета с фъстъчен сос
    Телешки шишчета с фъстъчен сос

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини