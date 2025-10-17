Бивш депутат и бивш социален зам.-министър е „Лекар на годината“

Д-р Ясен Янев е „Лекар на годината 2025“, реши хасковската лекарска колегия. Ясен Янев е роден през 1959 г. Завършил е медицина във ВМИ – Пловдив. Има две следдипломни квалификации в Медицинска академия – София. Специалист е по вътрешни болести, кардиология и здравен мениджмънт.

В периода 1994-1999 г. и 2002-2005 г. д-р Ясен Янев е бил изпълнителен директор на Многопрофилната болница в Хасково. От 1999 г. до 2002 г. е бил заместник-кмет по социалните и здравни дейности и заведения на територията на община Хасково. Бил е депутат в 40-ото Народно събрание до 24.04.2008 г. от листата на НДСВ. Заемал е многобройни ръководни длъжности в Хасково и София, включително социален зам.-министър. В момента е управител на ДКЦ-1 в Хасково.

В емоционално слово д-р Ясен Янев благодари за отличието. Той пожела на колегите си да се върнат златните времена на здравеопазването в Хасково, когато от София са връщали пациентите обратно в Хасково, „защото там разполагате с най-добрите специалисти“.

Цялото изявление на д-р Ясен Янев във видеото към статията:

В останалите категории бяха отличени д-р Николай Иванов Николов за „Принос за развитие и утвърждаване престижа на съсловната организация“, д-р Величка Петкова Пашова и д-р Михаил Михайлов Бонов за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“.

Младите лекари д-р Ертунч Еркин Мустафа и д-р Станислав Начков Тенев получиха наградата за млади специалисти „Ти си нашето бъдеще“.

В категорията „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина“ беше отличена Специализираната болница по активно лечение по онкология“ в Хасково. Наградата от името на СБАЛО Хасково прие проф. д-р Татяна Хаджиева – досегашен Национален консултант по лъчетерапия, в момента е председател на Експертния борд по лъчелечение към БЛС и председател на гилдията на лъчетерапевтите в България.

Гости на церемонията, която се проведе в зала „Хасково“, бяха областният управител д-р Стефка Здравкова, кметът Станислав Дечев, лекари и граждани.