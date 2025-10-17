Ученици от Минерални бани посетиха филиала на Тракийския университет в Хасково

Ученици от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани, изучаващи специалността ,,Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове (СПА)" , посетиха филиала на Тракийския университет в Хасково.

Учениците бяха посрещнати от бивши възпитаници на училището, които са избрали да следват във филиала на Тракийския университет в Хасково. Те се срещнаха с преподаватели и студенти от всички изучавани специалности и разгледаха кабинетите за практическо обучение с макети и симулатори.



