ОФК „Хасково“ гостува на „Локомотив“ през уикенда. „Димитровград“ приема „Раковски“

9 мача от 13-ти кръг в Трета Югоизточна лига ще се изиграят тази събота. В опашкарското дерби „Димитровград“ приема „Раковски“. Преди кръга домакините са на 17-то място, позиция над чертата на изпадащите и с актив от 10 точки. Гостите от своя страна са на последното 19-то място с едва 5 точки. Мачът е изключително важен и за двата отбора, ако искат да се поуспокоят поне за кратко. В състава на „Димитровград“ контузени или наказани играчи. Мачът е от 16:00 часа на стадион „Миньор“.

По същото време ОФК „Хасково“ ще търси успех в Пловдив. Тимът на Живко Желев гостува на дубъла на „Локомотив“. Хасковлии са в серия от 3 мача без поражение в първенството, но въпреки това са на незавидното 16-то място с 11 точки. „Локомотив“ от своя страна е със същия точков актив, но позиция по-нагоре в таблицата. От състава на „Хасково“ за двубоя със сигурност отпадат контузеният Мирослав Илиев и възстановяващият се от травма Костадин Пеев.