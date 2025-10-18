Черногорово избира кмет на втори тур

Само в едно село от Хасковска област ще има избори в утрешния 19-ти октомври. Частични избори за кмет ще има в димитровградското село Черногорово. Там за вота на гласоподавателите ще се борят Лидия Молева и Христина Статева.

На първи тур Молева получи 193 гласа, а Статева - 148. Третият кандидат Петьо Петков бе събрал 129 гласа. Така Молева и Статева отидоха на балотаж. В Черногорово гласоподавателите по списък са 791.

Припомняме, че миналата седмица кметове си избраха жителите на харманлийското село Славяново и на минералбанското Боян Ботево.