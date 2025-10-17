Временно ограничение на движението по магистрала „Марица“ заради аварийна ситуация

Във връзка с възникнала аварийна ситуация и компрометирана дилатационна фуга на мостово съоръжение по АМ „Марица“ при км 66+420 (ляво платно в посока София) се въвежда временна организация на движението със стесняване на активната лента.

Ограничението важи по участъка АМ „Марица“ Харманли–Свиленград от км 67+200 до км 66+350, като скоростта ще се намалява поетапно до 50 км/ч, съобщиха от Областна администрация Хасково.

ВОБД се въвежда от 16:00 ч. на 17.10.2025 г. до 16:00 ч. на 21.10.2025 г.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват сигнализацията.