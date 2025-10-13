От х:

Иззеха голямо количество контрабандни стоки в Хасковска област

Полицаи от Хасково са конфискуваха голямо количество недекларирани стоки на защитени марки и безакцизни цигари, съобщиха от полицията. От спрян за проверка на км 68 на АМ „Марица“ турски автобус в посока Хасково, превозващ румънски пътници, са иззети от пътниците и водачите общо 9458 артикула с надпис на запазени търговски марки, 5167 парфюмни води и 4600 къса цигари без бандерол от различни марки. Румънските граждани и двамата турски водачи са предали безакцизните папироси и стоки на разследващите с протоколи. 

Ден по-рано, в петък, жителка на Нова Загора е заловена да превозва стоки с лого на защитени марки. В 8 часа в събота, полицаи от РУ Димитровград са проверили бус „Опел“, управляван от 47-годишен. В багажника на колата са открити 40 текстилни артикула с лого на запазени търговски марки без разрешение на правопритежателя, за които 46-годишна е заявила, че са нейни. Жената ги е предала с протокол на разследващите.

Последни новини