Амбициозните млади виртуози „Drop Down Community“ откриват Музикалните дни „Недялка Симеонова“

Седмицата на Хасково е под знака на 50-тото юбилейно издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. Официалното откриване на празниците на класическата музика в Хасково е в четвъртък, от 19,00 часа в ОНЧ „Заря-1858“ с първи концерт на Струнен оркестър „Drop Down Community“.

Ценителите на класичеката музика ще се насладят на творбите на В. А. Моцарт – „Дивертименто във фа мажор“, KV 138, М. Големинов – „Пет скици“, Б. Барток – „Румънски танци“ и Кристофър Уилсон – „Сюита за струнен оркестър“.

Концертът на младите и изключително талантливи музиканти от „Drop Down Community“ се провежда в рамките на проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

„Drop Down Community“ са млади музиканти, избрали да изградят мост между младата аудитория и класическата сцена. Техният път започва през 2019 година с вълнуващо изпълнение в уникалната атмосфера на пещерата „Леденика“. През лятото на 2020 г., Drop Down Community са поканени да участват в Моцартовия фестивал в Правец, където изпълняват световната премиера на Камерна симфония за струнен оркестър, композиция на

Румен Бояджиев - син. През ноември 2020 г. DDC провежда самостоятелен концерт в зала „България“. През 2021 г. „Drop Down Community“ представят своя амбициозен проект „Пет елемента“, който има за цел да повдигне осведомеността на почитателите за екологичните проблеми, които засягат планетата Земя. Този проект

включва силни визуални елементи, които подсилват посланието му. През следващите години Drop Down Community не спират да развиват своята дейност и репертоар. През 2022 година организират благотворителен концерт в подкрепа на хората, потърсили спасение от войната в Украйна. Записват музиката за новия албум на Владимир Ампов - Графа. Участват в Новогодишния музикален фестивал в Националния дворец на културата със съвместен спектакъл със студентите по пантомима от НАТФИЗ. През 2023 година „Drop Down Community“ записват с композитора от Белгия Артур Броунс музиката за театралната постановка „Blood Wedding“, която премиерно се играе в Амстердам, Холандия. На 16 октомври 2025 година младите музиканти имат удоволствието да се

срещнат с хасковската публика и честта да открият 50-тото издание на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“. Техният концерт ще даде елегантен и емоционален старт на събитието, което концентрира интереса

към класическата музика на почитателите й от цяла България.

Цялата програма на Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ вижте ТУК .