Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи в пункта на улица „Бузлуджа“ №71 в областния град. Пакетите са осигурени от Областния съвет на БЧК-Хасково в изпълнение на операция „Подкрепа“ по програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Работното време на пункта е от 9:00 до 14:00 часа. Раздаването на помощите в Хасково ще продължи до 21 ноември 2025 г.

16 892 души ще бъдат подпомогнати в област Хасково, информираха от БЧК.

Раздаването се извършва от доброволци на организацията в 13 временни пункта в цялата област. Всеки правоимащ гражданин получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

Едночленните и двучленните семейства получат един пакет с по 1 брой от следните хигиенни продукти: тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове и по 1 брой от два вида хранителни продукти: захар и спагети.

Тричленните и по-големите семейства получат по два пакета със следното общо съдържание в двата пакета: шампоан – 4 броя; паста за зъби – 3 броя; четки за зъби – 3 броя; тоалетна хартия – 4 опаковки; препарат за под – 3 броя; перилен препарат – 3 броя; препарат за съдове – 3 броя; тоалетен сапун – 3 броя; захар – 3 броя; спагети – 3 броя.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в съответните Дирекции „Социално подпомагане“ по места и РДСП, в Областен съвет на БЧК – Хасково на тел.: 038665483

Те могат да позвънят и на кол центъра на БЧК на тел. 02 4928549, където всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. екип от обучени служители предоставя професионални консултации и информация по следните теми:

Достъп до социални услуги и здравни права;

Подкрепа и насоки във връзка с програмите за социално подпомагане;

Здравословен начин на живот и балансирано хранене.

Кол центърът извършва проверка по ЕГН в Националната информационна система на Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 за установяване на правото им да получат помощ в рамките на Операция „Подкрепа“.

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.); Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.; Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.; Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.; Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м. август 2025 г.;. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към м. август 2025 г.; Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите ще се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК в общинските центрове на област Хасково.