Състезателите на „Компас 1994“ с престижни класирания на шампионата по колоориентиране

Държавното първенство по колоориентиране се проведе в покрайнините на Шумен. Сред участниците имаше и осем представителя на хасковския клуб „Компас 1994“.

В първия ден бе спринтовата дистанция, която се проведе в село Кралево. Най-добре от хасковските спортисти се представиха Николай Попов при 40-годишните и Петър Стратиев при 50-годишните, които останаха на крачка от отличията, като заеха четвърти места. Димитър Гълъбов в групата на 14-годишните остана на 5-то място, а Мартин Кущилов при 12-годишните е на 11-то място. В събота сутринта, денят в който по програма се проведе дългата дистанция започна с неочакван есенен дъжд. Теренът на Шуменското плато, където се проведе дългата дистанция, и без това наводнен и кален от предходните превалявания още повече се наводни и разкаля.

„През този ден 180 състезатели се престрашиха да участват в надреварата, между тях и нашите осем представители. Този ден бе истиски сървайвър, който не се беше случвал никога в дългогодишната история на тази дисциплина в България. Всичките ни състезатели се бориха с трудното и разкаляно трасе и много дългите маршрути, достигащи до 30 км, за да преминат през всички контроли и да завършат успешно. Организаторите имайки предвид непрестанния дъжд и трудните маршрути на два пъти удължаваха контролноте време, което достигна 4 часа. При тези трудни условия всички състезатели, който успешни преминаха трасето бяха легенди“, коментираха от хасковския клуб.

Мартин Кущилов при 12-годишните и Димитър Гълъбов при 14-годишните завършиха 10-километровото трасе на 11-ти места. При 50-годишните Николай Попов е 6-ти. Петър Стратиев е 10-ти по 22 км. трасе.

Дияна Янева премина успешно 22 км. трасе, но извън контролното време. В третият ден бяха щафетите.

„Въпреки че леко се показа слънце, трасетата отново бяха същите - кални и труднопроходими. Щафетата ни във възраст юноши 17 г., на която разчитахме на призово класиране, отпадна поради загубена електронна карта някъде по трасето. Мъжката ни щафета в състав Николай Попов, Петър Стратиев и Делчо Йорданов се нареди в златната среда от стартиралите 31 отбора“, коментираха още от клубното ръководство.





























