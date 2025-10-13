От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Състезателите на „Компас 1994“ с престижни класирания на шампионата по колоориентиране

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Държавното първенство по колоориентиране се проведе в покрайнините на Шумен. Сред участниците имаше и осем представителя на хасковския клуб „Компас 1994“.

    В първия ден бе спринтовата дистанция, която се проведе в село Кралево. Най-добре от хасковските спортисти се представиха Николай Попов при 40-годишните и Петър Стратиев при 50-годишните, които останаха на крачка от отличията, като заеха четвърти места. Димитър Гълъбов в групата на 14-годишните остана на 5-то място, а Мартин Кущилов при 12-годишните е на 11-то място. В събота сутринта, денят в който по програма се проведе дългата дистанция започна с неочакван есенен дъжд. Теренът на Шуменското плато, където се проведе дългата дистанция, и без това наводнен и кален от предходните превалявания още повече се наводни и разкаля.

    „През този ден 180 състезатели се престрашиха да участват в надреварата, между тях и нашите осем представители. Този ден бе истиски сървайвър, който не се беше случвал никога в дългогодишната история на тази дисциплина в България. Всичките ни състезатели се бориха с трудното и разкаляно трасе и много дългите маршрути, достигащи до 30 км, за да преминат през всички контроли и да завършат успешно. Организаторите имайки предвид непрестанния дъжд и трудните маршрути на два пъти удължаваха контролноте време, което достигна 4 часа. При тези трудни условия всички състезатели, който успешни преминаха трасето бяха легенди“, коментираха от хасковския клуб.

    Мартин Кущилов при 12-годишните и Димитър Гълъбов при 14-годишните завършиха 10-километровото трасе на 11-ти места. При 50-годишните Николай Попов е 6-ти. Петър Стратиев е 10-ти по 22 км. трасе.

    Дияна Янева премина успешно 22 км. трасе, но извън контролното време. В третият ден бяха щафетите.

    „Въпреки че леко се показа слънце, трасетата отново бяха същите - кални и труднопроходими. Щафетата ни във възраст юноши 17 г., на която разчитахме на призово класиране, отпадна поради загубена електронна карта някъде по трасето. Мъжката ни щафета в състав Николай Попов, Петър Стратиев и Делчо Йорданов се нареди в златната среда от стартиралите 31 отбора“, коментираха още от клубното ръководство.














     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ян
      янко димитртов
      0 0
      12:47, 13 окт 2025
      браво на хасковските педаловрътковци, успех и занапред
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Васил Ривов се завърна с титла
    Васил Ривов се завърна с титла
    преди 1 час
    Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи
    Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи
    преди 1 час
    Амбициозните млади виртуози „Drop Down Community“ откриват Музикалните дни „Недялка Симеонова“
    Амбициозните млади виртуози „Drop Down Community“ откриват Музикалните дни „Недялка Симеонова“
    преди 2 часа
    Успехи за състезателите на „Виолена“ на Plovdiv cup Aerobics Open
    Успехи за състезателите на „Виолена“ на Plovdiv cup Aerobics Open
    преди 2 часа
    Горя колата на 19-годишна, разследват причините за пожара
    Горя колата на 19-годишна, разследват причините за пожара
    преди 3 часа
    Иззеха голямо количество контрабандни стоки в Хасковска област
    Иззеха голямо количество контрабандни стоки в Хасковска област
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    Хасковлии извиха опашка в първия ден за раздаване на помощи
    Васил Ривов се завърна с титла

    Ако можеш да направиш нещо - направи го сега. Не се знае дали ще можеш да го направиш по-късно. - Вантала

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бърза супа с тиквички
    Бърза супа с тиквички

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини