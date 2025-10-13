От х:

Продължават разяснителните срещи по селата за въвеждането на еврото

През месец октомври 2025 г. ще продължат следващите срещи с граждани от област Хасково в рамките на разяснителната кампания, посветена на въвеждането на еврото, съобщиха от Областната администрация. 

Събитията са част от националните дейности за подготовка на населението за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026 г. Графикът за месец октомври включва следните населени места:

• 10 октомври 2025 г. от 11:00 ч. – град Симеоновград, зала на Община Симеоновград
• 15 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Войводово, клуб на пенсионера
• 16 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Добрич, читалището
• 17 октомври 2025 г. от 10:30 ч. – село Радиево, читалището
• 22 октомври 2025 г. от 10:00 ч. – село Черногорово, ритуалната зала

По време на срещите гражданите ще получат полезна информация от представители на
Областна администрация – Хасково, Български пощи“ ЕАД и ОД на МВР – Хасково,
относно реда и условията за обмяна на левове в евро, както и отговори на най-често
задаваните въпроси, свързани с въвеждането на единната европейска валута.

Източник: Haskovo.NET

