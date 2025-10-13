От х:

НСИ включва 394 души от Хасковско в Европейско здравно интервю

От началото на октомври 2025 г. Националният статистически институт стартира работата на терен за изследването „Европейско здравно интервю, 2025“. Проучването се извършва в съответствие с условията по споразумение за субсидия с Европейската комисия. Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е да се събере информация за здравето, начина на живот и ползването на здравни услуги от населението на Европейския съюз.

На територията на област Хасково в изследването ще вземат участие около 394 лица в 180 домакинства от цялата област, избрани на случаен принцип, което гарантира представителност на резултатите. Ще бъдат посетени домакинства в градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Свиленград, Тополовград, Симеоновград, както и в селата Сусам, Ябълково, Злато поле, Лясковец, Княжево, Върбово, Нова надежда, Малево и Конници.

В периода октомври 2025 – януари 2026 г. домакинствата ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросници. Анкетьорите ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Във всяко избрано домакинство ще бъдат анкетирани всички лица на 15 и повече години. Предвидена е и възможност за самоанкетиране на лицата, попаднали в извадката, чрез попълване на анкетната карта в уеб-базирано приложение.

Предоставените от респондентите лични данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на национална, европейска и международна статистическа информация.

Източник: Haskovo.NET

