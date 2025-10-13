Васил Ривов се завърна с титла

Над 350 състезатели се включиха в Международния турнир „50 години Карате Плевен“. Участваха представители на България, Турция, Северна Македония и Румъния.

Карате клуб „Аида Вадо-рю“ – Хасково взе участие със 7 състезатели, водени от сенсей Тодор Язаджиев и сенсей Васил Ривов, който също се включи в надпреварата.

Хасковлии стигнаха до 3 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала.



В Оупън категорията при мъжете Васил Ривов преодоля настоящи държавни шампиони, които са и част от националния отбор на България. Финалът му бе една от най-драматичните срещи в турнира. След като изоставаше в резултата, само 7 секунди преди края направи пълен обрат и заслужено спечели златото. Това бе първо състезание за Ривов след 2-годишно прекъсване.

Стилиян Язаджиев завоюва два златни медала. По категоричен начин той стигна до първото място на кумите при кадети в кат. +70 кг и на кумите при джуниорите в кат. +76 кг.

Денис Халил завърши на второ място в своята категория и възраст.

Егемен Кадир завоюва два бронзови медала на кумите при момчета до 10 години до 35 кг и на кумите момчета до 10 години в кат. +35 кг. Неговият брат Аяз Кадир допълни колекцията с още едно бронзово отличие в кумите при момчета до 8 години в кат. +26 кг. Еда Акиф остана на крачка от медала, като се класира на пето място, а Себастиан Алеманов също показа добра игра и боен дух, но в крайна сметка срещата бе отсъдена в полза на неговия противник.

За Денис Халил и Стилиян Язаджиев предстои участие на Европейското първенство по Вадо карате, което ще се проведе този уикенд във Венеция.

