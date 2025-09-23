Сребърен и два бронзови медала за каратеките на „Аида Вадо-рю“ в рамките на Националната купа в Габрово

Четирима състезатели на хасковския клуб „Аида Вадо-рю“ участваха на Националната купа по карате, която се проведе в Габрово. Каратеките бяха водени от сенсей Васил Ривов, а в подготовката им се включиха и сенсей Тодор Язаджиев и сенсей Георги Ривов.

Хасковлии стигнаха до сребърен и два бронзови медала. Втори в категория +70 кг на кумите при кадетите се класира Стилиян Язаджиев. След равенство 2:2 на финала победата бе присъдена на съперника по правилото „сеншу“ (предимство за първа точка). Бронзовите медали са за Денис Халил и Себастиан Алеманов. Хали е трети на кумите при джуниорите до 76 кг. Съотборникът му е трети на кумите при момчетата до 10 години в категория до 40 кг.

Силна игра показа и Еда Акиф, която поведе с 3:0 и до последните секунди бе близо до победата, но в крайна сметка срещата бе решена в полза на нейната противничка.

„За нас най-важното е децата да преодоляват притесненията и съмненията и да показват пълния си потенциал – не само на състезанията, но и в училище, и в живота“, заявиха от ръководството на „Аида Вадо-рю“.