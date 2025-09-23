От х:

Сребърен и два бронзови медала за каратеките на „Аида Вадо-рю“ в рамките на Националната купа в Габрово

    Четирима състезатели на хасковския клуб „Аида Вадо-рю“ участваха на Националната купа по карате, която се проведе в Габрово. Каратеките бяха водени от сенсей Васил Ривов, а в подготовката им се включиха и сенсей Тодор Язаджиев и сенсей Георги Ривов.

    Хасковлии стигнаха до сребърен и два бронзови медала. Втори в категория +70 кг на кумите при кадетите се класира Стилиян Язаджиев. След равенство 2:2 на финала победата бе присъдена на съперника по правилото „сеншу“ (предимство за първа точка). Бронзовите медали са за Денис Халил и Себастиан Алеманов. Хали е трети на кумите при джуниорите до 76 кг. Съотборникът му е трети на кумите при момчетата до 10 години в категория до 40 кг.

    Силна игра показа и Еда Акиф, която поведе с 3:0 и до последните секунди бе близо до победата, но в крайна сметка срещата бе решена в полза на нейната противничка.

    „За нас най-важното е децата да преодоляват притесненията и съмненията и да показват пълния си потенциал – не само на състезанията, но и в училище, и в живота“, заявиха от ръководството на „Аида Вадо-рю“.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасково е домакин на Националното първенство по карате шинкиокушин
    Сенсей Драган Драганов, ръководител на един от най – успешните родни клубове „Шампион“

    15-годишният Йоан Желев става част от първия отбор на БК „Хасково“
    Видео камери са заснели двама, подпалили колата на Мечката в Хасково
    Хасково е домакин на турнир от Тенис Европа
    Аварии оставиха без вода улица в Свиленград и няколко села от област Хасково
    Децата на ФК „Хасково“ са вицешампиони на международен турнир в Солун
    4 банди на сцената в петото издание на „Кошера рок стейдж“
