Разкриха и заловиха трима крадци, единият е 13-годишно момче

Трима са установени за кражби през денонощието, съобщават от МВР. В Димитровград е задържан 24-годишен откраднал дамската чанта на своя съгражданка, в която имало 400 лева и мобилен телефон. След признание, върнал инкриминираната вещ.

В управлението в Хасково са били 13-годишно момче и младеж на 25 години. Пълнолетният задигнал 3 бутилки алкохол на стойност около 160 лева от магазин на бензиностанция на булевард „Димитровградско шосе“.

Невръстният познайник на полицията е прибрал 5 парфюмни води за 100 лева от хипермаркет в града без да ги заплати. Слез установяването им и двамата са предали откраднатото на служителите с протоколи.