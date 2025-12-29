Задържаха четирима пияни и дрогирани водачи

Четири производства срещу водачи нарушили Закона за движение по пътищата са образувани през почивните дни, съобщават от полицията.

На 23-ти сутринта в Хасково е заловен 31-годишен димитровградчанин, водач на „Мерцедес“, който го управлявал след употреба на метамфетамин.

На 26-ти са заловени двама, шофиращи с алкохол. В ареста на областния град е бил мъж на 45 години. Той управлявал „Шкода“ с 1,91 промила, а в Димитровград – 38-годишен шофьор на „Нисан“, чийто дрегер отчел 1,78 промила алкохол в издишания въздух.

Последния установен нарушител е в Хасково вчера. В 15 часа е проверен лек автомобил „Фолксваген“. Използваното от униформените служители техническо средство показало употреба на амфетамин и метамфетамин от страна на 71-годишният му водач. И четиримата водачи са били с полицейски мерки на задържане.