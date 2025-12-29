От х:

Слънчево, студено и ветровито над цялата Хасковска област

Слънчево, студено  и ветровито над цялата Хасковска област ще бъде времето в последния понеделник на 2025 година. Температурите ще бъдат межд 0 и 8 градуса. Хасковско не е сред областите с жълт код за опасен вятър, но се очаква отделни пориви да достигнат скорост от 37 км в час.

През следващите дни ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи. Във вторник минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а дневните ще се повишат относително, максималните ще бъдат предимно между 6° и 11°. След обяд и през нощта срещу сряда с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. В сряда ще е ветровито и сравнително студено, температурите ще са с малък денонощен ход - минималните между минус 5° и 0°, а максималните - между минус 2° и 3°.

В новогодишната нощ ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 8° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

