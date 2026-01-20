Слънчево и студено през целия вторник

Слънчево и студено ще бъде днес в Хасковска област. Поривите на вятъра ще достигнат 4 км в час. Градусите ще са между -6 и +2.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.