От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Слънчево и студено през целия вторник

Слънчево и студено ще бъде днес в Хасковска област. Поривите на вятъра ще достигнат 4 км в час. Градусите ще са между -6 и +2.

В сряда ще преобладава облачно време и още преди обяд от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат Южна България и Предбалкана. Значителни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток и температурите в Източна България ще се повишат, при което снегът в източната част от Горнотракийската низина ще премине в дъжд и там има условия за образуване на поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните - от минус 1° до 4°.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на много места в югоизточната половина от страната ще има валежи и от сняг, и от дъжд. Остават условията за поледици на места в Източна България. Повишението на температурите ще продължи.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
Пижами за истински комфорт у дома – защо все повече хора избират textile.bg
преди 1 час
53-годишен почина при инцидент в Хасково
53-годишен почина при инцидент в Хасково
преди 1 час
Задържаха издирван водач на автобус със стоки менте за близо 150 000 евро
Задържаха издирван водач на автобус със стоки менте за близо 150 000 евро
преди 16 часа
Анкета: 44.2% от хасковлиите не са имали проблеми с плащането в евро
Анкета: 44.2% от хасковлиите не са имали проблеми с плащането в евро
преди 17 часа
ОУ „Христо Смирненски“ минава на онлайн обучение заради повреда в отоплителната инсталация
ОУ „Христо Смирненски“ минава на онлайн обучение заради повреда в отоплителната инсталация
преди 18 часа
Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2
Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ALMA x Kristian Kostov - So High

Случаен виц

53-годишен почина при инцидент в Хасково

Някои предизвикват щастие, където и да отидат; други – когато си отидат. - Оскар Уайлд

Последни обяви

Случайна рецепта

Торта с домашен крем, банан и шоколад
Торта с домашен крем, банан и шоколад

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини