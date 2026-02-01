От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см

Оранжев код за обилни и продължителни валежи от сняг е издаден за всички 11 общини в Хасковска област. Ще духа силен североизточен вятър с пориви 19-24 m/s. Ще има виелици и навявания, предупреждават от НИХМ.

За община Хасково прогнозата е за образуване на снежна покривка от 10 до 30 см, снежна виелица в комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост.

Възможни са и поледици. Вятърът ще бъде силен със скорост 14-19 m/s (50- 69 km/h) и пориви до 24 m/s (90 km/h). Градусите ще бъдат между -1 и 5, но заради силния вятър ще се усещат като -1. Очаква се валежите да започнат около 11.00 часа днес.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
Дубълът на „Хасково“ с нов успех в баскетболното първенство
преди 14 часа
Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година
Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година
преди 16 часа
ФК „Хасково“ победи „Асеновец“ в контрола
ФК „Хасково“ победи „Асеновец“ в контрола
преди 18 часа
Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер
Олимпийските медалисти Ивет Горанова и Ерай Шамдан в Хасково за тренировъчен лагер
преди 21 часа
Последен ден за лева, от утре само евро
Последен ден за лева, от утре само евро
преди 22 часа
Облачно със слаб вятър, почти без валежи
Облачно със слаб вятър, почти без валежи
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Волева - Фрийкшоу / Voleva- Freakshow

Случаен виц

Пчеларите в Хасковско очакват добри добиви тази година

Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. - Албер Камю

Последни обяви

Случайна рецепта

Чорба от зрял боб по шопски
Чорба от зрял боб по шопски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини