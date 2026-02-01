Оранжев код за обилен снеговалеж и покривка до 30 см

Оранжев код за обилни и продължителни валежи от сняг е издаден за всички 11 общини в Хасковска област. Ще духа силен североизточен вятър с пориви 19-24 m/s. Ще има виелици и навявания, предупреждават от НИХМ.

За община Хасково прогнозата е за образуване на снежна покривка от 10 до 30 см, снежна виелица в комбинация от умерен снеговалеж, умерен до силен вятър и намалена видимост.

Възможни са и поледици. Вятърът ще бъде силен със скорост 14-19 m/s (50- 69 km/h) и пориви до 24 m/s (90 km/h). Градусите ще бъдат между -1 и 5, но заради силния вятър ще се усещат като -1. Очаква се валежите да започнат около 11.00 часа днес.