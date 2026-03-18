24 листи с кандидат-депутати ще се борят за доверието на избирателите от Хасково и региона

24 са политическите формации, които ще се борят за доверието на жителите в област Хасково на предстоящите избори на 19 април. В Районната избирателна комисия се регистрираха 14 партии и 10 коалиции. Срокът за регистрации изтече снощи.

Общият брой на кандидатите за 52 Народно събрание е 177, мандатите са 8, което прави средно по малко над 22 кандидати за една депутатска банка от Хасковска област.

Сред водачите на листи в 29 МИР Хасково има както местни и разпознаваеми личности така и „парашутисти“. Единственият лидер на парламентарна формация от 51 Народно събрание, е Асен Василев, който води листата на ПП-ДБ.

Всички листи на всички партии и коалиции, които се регистрираха за участие в Хасковски регион може да видите в сайта на РИК-Хасково, в раздел „Решения".