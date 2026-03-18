Облачно през целия ден, с кратки превалявания на места

Ще бъде облачно през целия ден над Хасковска област. Възможни са кратки локални превалявания. Градусите ще бъдат между 4 и 10.

В четвъртък и петък над страната вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен, през първия ден все още и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места, главно в източната половина от страната, ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни количества не се очакват.

Със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните - между 5° и 10°. На 20 март в 16 часа и 46 минути ще настъпи астрономическата пролет.