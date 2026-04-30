Фолксваген катастрофира на изхода на Хасково

Водач на лек автомобил „Фолксваген“ катастрофира край Хасково тази вечер. Инцидентът стана малко преди 18:00 часа на пътния възел в района на птицекомбината.

По първоначална информация автомобилът се е движил от село Манастир в посока Кърджали. При навлизане в детелината шофьорът е изгубил контрол над управлението и се е ударил в мантинелата, след което колата се е завъртяла на пътното платно.

На мястото на произшествието пристигна екип на полицията, който да изясни точните причини за инцидента. Движението на коли в района беше временно затруднено.