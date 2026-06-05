Бивш депутат блъсна моторист при катастрофа в Хасково

Моторист пострада при пътен инцидент в района на Зеленчуковия пазар в Хасково. Произшествието стана днес около обяд.

70-годишен мъж е управлявал скутер „Хонда“ по улица „Стара планина“ в посока парк „Кенана“. Последвал е удар с фирмен лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от бившия народен представител Сашо Савов. Пред журналисти водачът обясни, че е идвал откъм спортна площадка „Спартак“ и е предприел ляв завой по ул. „Стара планина“. Савов допълни, че се е огледал за преминаващи превозни средства, но мотоциклетистът се е появил внезапно и ударът е бил неизбежен.

В резултат на сблъсъка мотористът бе паднал на пътното платно с оплаквания за болки в крака. Екип на Спешна помощ прегледа пострадалия на място, след което той бе транспортиран с линейка до хасковската болница за допълнителни изследвания.

На местопроизшествието пристигнаха и служители на полицията за изясняване на точните причини за инцидента. Движението в района беше временно затруднено.