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Бивш депутат блъсна моторист при катастрофа в Хасково

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    Моторист пострада при пътен инцидент в района на Зеленчуковия пазар в Хасково. Произшествието стана днес около обяд.

    70-годишен мъж е управлявал скутер „Хонда“ по улица „Стара планина“ в посока парк „Кенана“. Последвал е удар с фирмен лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от бившия народен представител Сашо Савов. Пред журналисти водачът обясни, че е идвал откъм спортна площадка „Спартак“ и е предприел ляв завой по ул. „Стара планина“. Савов допълни, че се е огледал за преминаващи превозни средства, но мотоциклетистът се е появил внезапно и ударът е бил неизбежен.

    В резултат на сблъсъка мотористът бе паднал на пътното платно с оплаквания за болки в крака. Екип на Спешна помощ прегледа пострадалия на място, след което той бе транспортиран с линейка до хасковската болница за допълнителни изследвания.

    На местопроизшествието пристигнаха и служители на полицията за изясняване на точните причини за инцидента. Движението в района беше временно затруднено.

     

    Източник: Haskovo.NET

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    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Кк
      ККК
      19 -5
      13:15, 5 юни 2026
      Как да пазим мотористите, когато те не се пазят!?
      Косата ми настръхва, когато има моторист около мен. Изпреварват от където им дойде, шмугват се, предприемат резки маневри, без да се съобразяват с движението.
      Отговор
      • Лу
        Лудият Макс
        6 -1
        13:50, 5 юни 2026
        Бях свидетел на това как медиците правеха изкуствено дишане и свестяваха възрастния мотопедист , а този бивш депутат и джудист гледаше като теле на люцерна. Заради ей такива депутати пишман водачи и държава и пътно движение ни е докарана в този си вид.
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